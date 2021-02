Fabrizio Corona: ecco perchè il fotografo dei Vip rischia di tornare in carcere

Questo non è di certo uno dei momenti migliori della vita di Fabrizio Corona che a seguito di una serie di violazioni commesse, rischia di ritornare nuovamente in carcere. L'ex fotografo dei vip appare molto preoccupato per questa possibilità.A

Il giudice Marina Corti, che un anno fa aveva già sottolineato che Corona non avrebbe dovuto partecipare a programmi tv, questa volta avrebbe chiesto la revoca del differimento pena. Ricordiamo infatti che a Corona era stato concesso un rinvio della pena per via dei suoi problemi psichiatrici ma, a quanto pare a seguito di alcune violazioni da lui commesse, il fotografo potrebbe ritornare dietro le sbarre. Pare tra l'ltro che Corona stia intrattenendo rapporti con scopi lavorativi con alcune delle vittime di Genovesi, l'imprenditore accusato di violenza sessuale.

Corona dal canto suo, ha dichiarato che potrebbe addirittura morire in carcere, in quanto quell'ambiente non sembra essere particolarmente semplice. Nell'ultimo periodo tiene banco la particolare amicizia nata tra Fabrizio Corona ed Asia Argento. I due sembrano essere molto affiatati e qualcuno giura che il loro legame possa essere molto di più. Una delle passate fiamme di Corona invece è incinta. Stiamo parlando di Belen Rodriguez che aspetta un bambino dal suo nuovo compagno Antonino Spinalbese.