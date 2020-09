Fabrizio Corona, proposta Barbara D'Urso: 'io sono single Barbara', la reazione

E' iniziata col botto la nuova edizione di Live - Non è la D'Urso, che ha preso il via ieri sera su Canale 5. In collegamento da casa c'è stato Fabrizio Corona, che ha parlato dell'ex fidanzata Silvia Provvedi ed anche dei suoi "nemici storici", ma non sono mancati i momenti leggeri.

Corona ha infatti rivolto una serie di complimenti ed avances a Barbara D'Urso, incappando però in una gaffe.

"Comunque è impossibile trovare una donna di 65 anni così bella" ha affermato Corona, che però è stato immediatamente ripreso da Carmelita, la quale ha voluto sottolineare che "non ne ho 65, ma 63". L'ex re dei paparazzi però ha continuato a fare apprezzamenti imperterrito, come se nulla fosse: "io sono single Barbara, sono disponibile" ha affermato tra il serio e l'ironico, scatenando però l'imbarazzo di Barbara D'Urso che a quel punto ha tagliato corto: "anche io sono single, ma diciamo che sei molto impegnativo per me".

Corona non ha mollato ed ha concluso il tutto con un "ti voglio far riscoprire il fuoco passionale". A questo punto la padrona di casa ha glissato con un ironico "saluteme assoreta".

Come dicevamo poco sopra, non sono mancati i momenti seri. Corona ha rivolto un messaggio a Silvia Provvedi, che sta attraversando un momento delicato a seguito dell'arresto del compagno Giorgio De Stefano: "la piccola Silvietta è una guerriera. In questo periodo non le ho scritto, ma le voglio bene. Sta attraversando un momento difficile. Le sono vicino, le dico di non mollare e do un abbraccio al suo fidanzato, sincero. Deve resistere e essere forte" ha concluso.

La puntata può essere vista integralmente sulla piattaforma Mediaset Play.