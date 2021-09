Fabrizio Corona risponde a Sangiovanni dopo lo sfogo del cantante

Nella giornata di ieri abbiamo riportato su queste pagine lo sfogo di Sangiovanni su Instagram, dove è sbottato contro tutti per la pubblicazione di alcune notizie ed ha anche discusso della sua relazione con Giulia.

A stretto giro di orologio non si è fatta attendere la risposta di Fabrizio Corona, anch'esso attraverso una serie di Storie pubblicate sul suo account Instagram.

L'ex Re dei paparazzi, come sempre non le ha mandate a dire e rivolgendosi direttamente al cantante finalista di Amici ed autore della hit dell'estate "Malibù", ha affermato che "dal momento che sei arrivato in finale, racconti in tutti i modi e possibilità la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista. Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa... Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare".

Al momento non sembra essere arrivata alcuna contro replica da parte del cantante, che a questo punto si trova di fronte a due possibilità: chiudere la questione o rispondere a Corona.

Sangiovanni aveva perso in finale di Amici 2021 contro la fidanzata Giulia Stabile.