Fabrizio Corona shock: i giudici lo rispediscono in cella e lui si taglia i polsi

Nelle scorse ore è giunta la notizia della revoca degli arresti domiciliari per Fabrizio Corona e il fotografo dei Vip sui social ha deciso di mostrarsi con il volto sporco di sangue in un video in cui attacca pesantemente i magistrati.

Fabrizio Corona muove la sua invettiva contro i procuratori che hanno scelto di rimandarlo dietro le sbarre: "Dottoressa Corti, Lamanna questo è solo l'inizio. Quanto è vero Dio che sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Che venga il presidente del Tribunale di Sorveglianza, che guardi gli atti".

Dopo la decisione del tribunale di Sorveglianza di Milano Corona avrebbe tentato di ferirsi, secondo quanto dichiarato dal suo avvocato Ivano Chiesa: "Appena glielo ho comunicato, si è ferito ai polsi", il legame teme che l'uomo possa compiere gesti estremi in carcere.

Nelle stories di Instagram sono stati mostrati anche i momenti concitati in cui la polizia è giunta per portare in carcere il fotografo, compreso l'ultimo abbraccio con la madre: "Mamma abbiamo una dignità, non piangere e non darmi altre preoccupazioni", dice, nel tentativo di consolarla. Infine assicura ai suoi follower che continuerà a lottare per tutti quei detenuti che sono stati ingiustamente carcerati.

A Non è L'Arena, Corona aveva già rivelato che sarebbe morto in carcere.