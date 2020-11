Fabrizio Corona spara a zero contro Briatore e Vacchi: 'nullità assolute'

Nella serata di ieri Fabrizio Corona è stato ospite di Massimo Giletti a Non è L'Arena su La7, dove ha toccato vari temi e, con il suo solito stile schietto e senza peli sulla lingua, ha anche sparato a zero su vari personaggi del mondo televisivo.

In particolare, su Gianluca Vacchi e Flavio Briatore ha affermato che "sono il nullo assoluto. Flavio Briatore parla di economia e non paga le tasse".

Sempre a proposito di Briatore, Corona ha affermato che "non è un esempio" e "rappresenta l'essenza del mio libro", ma ha anche parlato della questione di Elisabetta Gregoraci e del presunto contratto firmato con l'imprenditore. A riguardo, Corona ha svelato che "Elisabetta Gregoraci aveva un contratto scritto e firmato, che conosco benissimo, con Matteo Cambi, poi lui sparì all'improvviso. Elisabetta era disperata e incontrò Briatore in un hotel di Milano, si sono conosciuti, poi lui fu colpito da un brutto male e lei gli è stato molto vicina". Una dichiarazione forte, da cui il presentatore si è però dissociato.

Ovviamente è anche stata l'occasione per presentare il suo nuovo libro, "Io Sono Dio", che ha scritto per pulirsi la coscienza: "mi emoziona quasi da farmi commuovere, questo nuovo Fabrizio Corona è migliore anche rispetto all'ultimo Corona che non era male. Io ad Asia Argento voglio un bene quello che solo le persone che passano l'inferno vero provano".

Di recente Fabrizio Corona ha svelato quanto guadagna per le sue interviste dalla D'Urso, con cui qualche settimana fa ha avuto un duro scontro.