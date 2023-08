Fabrizio Corona si sposa con Giacomo Urtis? La risposta del paparazzo

Nelle ultime ore è diventata rapidamente virale la notizia, lanciata da Dagospia, secondo cui Giacomo Urtis starebbe per convolare a nozze con Fabrizio Corona. Il chirurgo dei VIP infatti l’ha svelato al quotidiano, a cui ha spiegato di aver ricevuto una proposta di matrimonio da Corona.

Dagospia riporta che i due avrebbero fissato la data del matrimonio per il prossimo anno e lo stesso Urtis ha confidato che “sono innamorato, spero che lui non lo faccia per business”. I due attualmente starebbero trascorrendo le vacanze in Costa Smeralda, ma è innegabile che questo gossip di fine estate è destinato a far a lungo discutere, soprattutto perchè Corona risulta essere ancora fidanzato con Sara Barbieri.

Corona, dal suo canto tramite i propri account ufficiali Instagram ha però frenato ed in una storia tutta ironica ha commentato l’intervista: “si, ok vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero. Poi vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona zombie. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando reato”. Insomma, tutto sembra avere un sapore ironico. Si tratta di una boutade?