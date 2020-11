Fabrizio Corona ha svelato quanta guadagna per le interviste da Barbara D'Urso

In vista della pubblicazione del nuovo libro, Fabrizio Corona si è concesso a Vanity Fair dove ha parlato della sua attuale situazione e degli ingenti guadagni che è riuscito a portare a casa nell’ultimo anno. L’ex Re dei paparazzi ha anche svelato quanto guadagna per ogni intervista da Barbara D’Urso.

Corona, nell’annunciare che nell’ultimo anno ha fatturato 2 milioni di Euro, ha svelato che per ogni sua partecipazione ai programmi di Barbara D’Urso (Live e Pomeriggio Cinque), guadagna 50.000 Euro.

Poco dopo la pubblicazione dell’intervista, però, Corona ha voluto precisare la situazione in una serie di Storie pubblicate sul suo account Instagram, dove ha scritto che “preciso che l’agenzia per cui lavoro e IO– ha scritto sul social - abbiamo un contratto con Mediaset da 50.000 euro che comprende più cose. Il contratto con @livenoneladurso e @barbaracarmelitadurso non raggiunge assolutamente queste cifre, visto che dopo questa pandemia i contratti ed i cachet sono stati abbassati di più del 50 per cento. ANCHE IO HO ADERITO E ACCETTATO LA RIDUZIONE PER STIMA VERSO LA CONDUTTRICE. Potete controllare. GRAZIE”.

La precisazione è risultata doverosa in quanto nell’intervista Corona aveva affermato che “la D’Urso mi frutta 50mila euro e io le ho fatto fare il 26% di share, mentre sulla Rai c’era Conte che spiegava il nuovo dpcm. E poi mi segua, se io non fossi andato dalla D’Urso per il video pubblicato da Nina Moric, dove avrei potuto farlo?”.

Fabrizio Corona in una delle prime puntate di Live ha anche fatto una proposta a Barbara D’Urso, mentre di recente si è duramente scagliato contro la conduttrice.