Facce nuove e vecchie conoscenze nel trailer di Peaky Blinders 5

Qualcuno riuscirà a fermare Tommy Shelby, boss del crimine trasformatosi in parlamentare, o si fermerà da solo? Questa è la domanda alla base della quinta stagione di Peaky Blinders, di cui è stato pubblicato il trailer ufficiale.

Le immagini del trailer, che seguono quelle del primo promo della BBC, presentano due nuovi personaggi, interpretati da Sam Claflin (The Hunger Games, The Nightingale) e Anya Taylor-Joy (Glass, The Witch). Anticipano anche i problemi che Tommy (Cillian Murphy) dovrà affrontare dopo la sua "discesa in campo" in politica.

Nella quinta stagione di Peaky Blinders, tutti risentono del crollo finanziario del 1929. È in questo nuovo ambiente che Tommy dovrà muoversi. Adesso non dovrà prendere decisioni soltanto per la sua famiglia o per il suo territorio. Dovrà adoperarsi per il bene dell'intera nazione.

Fanno parte del cast attori già presenti nelle scorse stagioni, come Helen McCrory, Paul Anderson e Sophie Rundle, oltre alle novità Brian Gleeson (Phantom Thread), Neil Maskell (Kill List), Kate Dickie (The Witch), Cosmo Jarvis (Lady Macbeth) ed Emmett J. Scanlan (Guardiani della Galassia).

"La storia di Peaky Blinders e della famiglia Shelby si intreccia nel tessuto politico della Gran Bretagna e dell'Europa tra la fine degli anni '20 e l'inizio degli anni '30", ha detto il creatore della serie Steven Knight. "Tommy Shelby affronta la forza più oscura che abbia mai affrontato, e la sua lotta è importante oggi come lo era allora."

La quinta stagione di Peaky Bkinders dovrebbe essere presentata entro la fine del 2019. La serie si concluderà con la settima stagione.