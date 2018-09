Facebook Watch darà luce a due nuove serie animate destinate ad un pubblico adulto

Facebook Watch, la piattaforma di streaming del celebre social network, arricchirà il suo catalogo di contenuti con due serie animate destinate ad un pubblico adulto. Si tratta di Human Kind Of e Liverspots and Astronots, ciascuna costituita da 21 episodi.

Creata, scritta e animata interamente da donne, Human Kind Of è una comedy incentrata sulle avventure di Judy Reilly, una teenager per metà aliena. La sua adolescenza sembra un inferno, ma con l'aiuto di una madre pericolosamente ottimista e di una migliore amica ossessionata dai fumetti, Judy è in grado di scoprire i suoi poteri, resistere ai bulli e scoprire inevitabilmente ciò che la rende aliena e umana lungo la strada.

I primi tre episodi della serie debutteranno il 16 settembre, mentre il season finale si terrà domenica 28 ottobre. Nel cast vocale troviamo Michelle Trachtenberg, Kate Berlant, Jill Talley, Zak Orth, John Early, e Betsy Sodaro.

Liverspots and Astronots, un progetto in sviluppo da circa dieci anni, è una commedia di gruppo incentrata su Dusty Craters, una casa di riposo che fluttua nello spazio ed è composta da un variopinto assortimento di anziani che scoprono di essere fondamentali per la sopravvivenza dell'universo. I protagonisti sono "tutelati" da un malvagio medio caprino.

I primi tre episodi arriveranno il 18 ottobre, mentre il season finale sarà disponibile a partire dal 29 novembre. Entrambe le serie saranno presentate in anteprima al New York Comic-Con, in programma il 4 ottobre. Staremo a vedere se avranno lo stesso successo di show blasonati come Rick and Morty e BoJack Horseman, per citarne alcuni.