Fair Play, la star di Bridgerton Phoebe Dynevor in un nuovo film con Alden Ehrenreich

Acclamata per la sua interpretazione di Daphne Bridgerton nella serie Bridgerton disponibile su Netflix, Phoebe Dynevor ha visto la sua popolarità aumentare a dismisura e l'attrice ha già trovato il suo prossimo progetto. Si tratta di Fair Play, dramma che la vedrà protagonista al fianco di Alden Ehrenreich, ovvero il giovane Han Solo di Star Wars.

Come riportato da Deadline, Dynevor sarà protagonista insieme al giovane Han Solo del film drammatico scritto e diretto da Chloe Domont. Fair Play seguirà una donna da poco promossa ai piani alti di Wall Street e gli effetti distruttivi che questa promozione avrà sulla sua relazione sentimentale. Le riprese del film dovrebbero iniziare il prossimo gennaio con le location fissate in Serbia.

L'attrice di Bridgerton era già apparsa in un film per il cinema in The Colour Room al fianco di Matthew Good e per Sky Cinema mentre la vedremo nel remake britannico di Call My Agent in qualità di guest star.

Nel frattempo sono ufficialmente terminate le riprese di Bridgerton 2, la serie di Shonda Rhimes che nella sua prima mandata di episodi ha conquistato tutti diventando una delle serie con il maggior seguito e tra le più viste in assoluto nella piattaforma digitale di Netflix, battendo record su redord.

Recentemente, Shonda Rhimes è tornata a parlare dell'addio di Regé-Jean Page a Bridgerton. Rhimes ha raccontato che una volta scaduto il suo contratto, gli fu chiesto se volesse tornare in ogni caso, ma lui rifiutò "E giustamente. Lui disse 'Ho firmato per portare sullo schermo questa fantastica storia d'amore, una storyline che ha un inizio e una fine, sto bene così' e io non lo biasimo. Credo che la sua sia stata una scelta molto intelligente, ha lasciato che la perfezione rimanesse tale".