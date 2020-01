Fairfax, Amazon ordina una nuova serie animata sulla cultura hypebeast di L.A.

Su Amazon sta per arrivare una nuova serie TV animata per adulti che si profila piuttosto interessante. Si tratta di Fairfax, un cartoon sul fenomeno della cultura hypebeast di Los Angeles. Per hypebeast si intendono individui, spesso giovanissimi, che scelgono i propri vestiti solo in base alla moda, e a prescindere dal loro prezzo.

È un fenomeno in continua crescita, che porta i ragazzini a voler comprare un capo d'abbigliamento solamente perché indossato da una celebrità, e il cui prezzo viene dunque gonfiato a dismisura.

La serie è creata da Matt Hausfater, Aaron Buchsbaum e Teddy Riley, sarà prodotta in collaborazione con Serious Business e Titmouse, lo studio d'animazione di Big Mouth (qui la nostra recensione della terza stagione di Big Mouth), e dovrebbe debuttare su Amazon Prime Video nel 2021.

"Questo show è una lettera d'amore ai ragazzini di oggi", racconta l'autore. "La generazione che dovrà salvare il mondo dal riscaldamento globale, se non muoiono prima per aver ingerito pasticche di detersivo. È uno sguardo moderno alla storica lotta per sembrare più figo di quanto tu non sia, e di come dev'essere aspettare in fila per un paio di sneakers che non ti puoi permettere. Siamo molto entusiasti di lavorare con Serious Business, Somehoodlum, Pizzaslime, Titmouse ed Amazon Studios. Non avremmo potuto chiedere un team migliore".

Entrambe le stagioni ordinate da Amazon saranno composte da otto episodi da mezz'ora. Tra i nomi coinvolti c'è anche quello di Peter A. Knight, lo sceneggiatore di Bojack Horseman (a proposito, domani arrivano su Netflix i nuovi episodi di Bojack Horseman).