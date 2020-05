I falchi della notte diventa una serie TV, Stallone: 'Arriverà in streaming'

Oltre ad annunciare ufficilamente Demolition Man 2, Sylvester Stallone ha approfittato di un recente Q&A su Instagram per informare i fan dell'arrivo di un altro importante progetto legato ad una sua produzione passata.

Stiamo parlando de I falchi della notte, thriller poliziesco del 1981 in cui Sly ha recitato al fianco di Billy Dee Williams che ora è pronto a fare il suo debutto sul piccolo schermo.

"Lo stesso è accaduto per I falchi della notte. Adoro quel film" ha detto Stallone parlando di "pellicole sottovalutate", sfruttando l'occasione per rivelare finalmente il progetto. "Per la cronaca: lo stiamo rifacendo come serie TV streaming, sempre alla Universal. Sono davvero orgoglioso di tutti questi progetti, perché stanno reggendo". Potete trovare la diretta in calce.

Ambientato in una New York in preda al crimine, il film segue i poliziotti Deke DaSilva (Stallone) e Matthew Fox (Williams) alle prese con un terrorista mercenario di fama mondiale conosciuto come Reinhardt Wulfgar, interpretato dal compianto Rutger Hauer.

Purtroppo i dettagli sulla trama del remake e la data di uscita sono ancora sconosciuti, e probabilmente dovremo attendere la ripartenza di Hollywood per sapere ulteriori dettagli sul progetto. Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di rivedere una nuova versione de I falchi della notte? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.