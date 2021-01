Falcon and the Winter Soldier, una action figure rivela il nuovo look di Sam Wilson

La scena finale di Avengers: Endgame ha portato molti fan a credere che Falcon sarebbe diventato il nuovo Captain America del MCU, ma Anthony Mackie è sempre stato piuttosto evasivo sull'argomento. Ora che Falcon and The Winter Soldier è quasi in rampa di lancio su Disney+, un articolo di merchandising sembra averci fatto scoprire la verità.

Dalle immagini che sono trapelate sul web, e che sono visibili anche in calce alla notizia, non c'è più alcun dubbio: sarà Sam Wilson il nuovo Cap. Il costume del personaggio, rosso, bianco e blu, lo scudo e le ali lo dimostrano in modo inequivocabile.

Nel trailer di Falcon and The Winter Soldier, il personaggio interpretato da Anthony Mackie non indossa ancora il costume di questa action figure, quindi è presumibile che il passaggio di consegne ufficiale avverrà nel corso della serie. Nella serata di giovedì, tra l'altro, si era sparsa la voce di un possibile ritorno di Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe, ma successivamente lo stesso attore sembra avere smentito questa possibilità.

"Alla fine di Endgame Cap ha deciso che sarebbe andato in pensione e mi ha chiesto di prendere lo scudo, ma in nessun momento ho accettato" aveva detto ancora nei giorni scorsi Anthony Mackie, parlando di chi sarà il nuovo Captain America. "Quindi lo show parlerà di chi prenderà lo scudo e diventerà Captain America se Steve non dovesse tornare."