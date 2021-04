Falcon and The Winter Soldier: le ali del nuovo Captain America sono in vibranio!

Dopo la conclusione di Falcon and The Winter Soldier, questa settimana Anthony Mackie è stato ospite del Late Show con Stephen Colbert, dove ha raccontato alcuni retroscena della serie e ha scherzato col conduttore, che gli ha mostrato una action figure del suo personaggio, Sam Wilson.

Nell'ultimo episodio di Falcon and The Winter Soldier, abbiamo visto Sam diventare ufficialmente il nuovo Captain America, raccogliendo così l'eredità di Steve Rogers, e ha indossato il suo nuovo costume.

L'intervento di Anthony Mackie al Late Show con Stephen Colbert è visibile anche all'interno della notizia. Parlando del nuovo costume, l'attore ha commentato: "Le ali sono al 100% in vibranio, il meglio che la CGI possa comprare". Un altro momento esilarante è stato quando, guardando la action figure di Sam Wilson, Anthony Mackie ha osservato: "È stupefacente: da questa distanza assomiglia molto più a Jamie Foxx che a me! È incredibile, non l'avevo mai vista!"

Nei giorni scorsi Anthony Mackie ci ha tenuto a precisare anche che i muscoli del nuovo Captain America sono reali, mentre abbiamo scoperto che Bucky Barnes non deve più chiamarsi Soldato d'Inverno. Tornando alla sua investitura in Falcon and The Winter Soldier, Mackie ha poi concluso scherzando: "Ora capisco che per la mia famiglia e i miei amici, il loro vero obiettivo è mantenermi umile. Uno dei miei amici ha detto: Ehi, devi essere il più brutto Captain America!"