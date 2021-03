Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie anticipa: 'Ci saranno molte sorprese'

Abbiamo visto il nuovo promo dedicato a Falcon and The Winter Soldier, inoltre vi segnaliamo gli ultimi commenti fatti da Anthony Mackie, uno dei protagonisti dell'opera prodotta dalla Disney e che sarà disponibile a breve.

Durante la conferenza stampa organizzata per promuovere la serie, diversi giornalisti hanno chiesto all'interprete di Sam Wilson di rivelare qualche dettaglio in più riguardo le puntate di Falcon and The Winter Soldier, in particolare se potremo aspettarci qualche sorpresa. Ecco la risposta dell'attore originario della Louisiana: "Si ci saranno molte sorprese, non possiamo rivelarvi i nomi, ma ci saranno dei momenti che stupiranno i fan". Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha poi scherzato sulla vicenda: "E se avessimo detto che non ci saranno sorprese?".

I commenti di Anthony Mackie hanno fatto subito discutere i numerosi appassionati, che hanno iniziato ad ipotizzare quale personaggio della Marvel potrebbe comparire nelle puntate dello show. Infine, ricordiamo che la prima stagione di Falcon and The Winter Soldier farà il suo debutto fra pochissimi giorni: il primo episodio sarà disponibile nel catalogo di Disney+ a partire dal prossimo 19 marzo. Se cercato altre indiscrezioni, vi segnaliamo questa intervista ad Anthony Mackie di Falcon and The Winter Soldier, in cui discute dell'eredità di Captain America.