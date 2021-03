Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie si è beccato un pugno sul set!

Intervistato da Entertainment Weekly per parlare del suo recente ritorno nei panni di Batroc the Leaper in The Falcon and the Winter Soldier, l'ex campione UFC George St-Pierre ha raccontato della volta in cui ha colpito per errore Anthony Mackie sul set della nuova serie Marvel.

"Anthony è fantastico. È un attore straordinario ed è una persona molto carismatica, fa ridere tutti sul set" ha dichiarato l'attore. "Un giorno abbiamo passato ore sulla coreografia di una scena in cui dovevamo prenderci a pugni. Lui avrebbe dovuto abbassarsi, e io non sono stato in grado di tirare il pugno con il giusto tempismo. Così il mio braccio l'ha colpito alla testa e l'ho ferito con il gomito. Ma è un tipo duro, lascia che te lo dica. Si è alzato subito e stava bene, gli ho detto: 'Probabilmente sei l'unico essere umano che io abbia colpito che si è fatto meno male di me'".

L'attore, lo ricordiamo, aveva già interpretato brevemente il personaggio nella sequenza di apertura di Captain America: The Winter Soldier. A giudicare dalle foto emerse dal set, Batroc farà ulteriore ritorno nei prossimi episodi di The Falcon and the Winter Soldier per interagire con Karli Morgnthau, la Flag-Smasher interpretata da Erin Kellyman.

Il terzo episodio dello show debutterà su Disney+ questo venerdì, 2 aprile. Intanto, su queste pagine potete trovare la nostra recensione di The Falcon and the Winter Soldier 1x02.