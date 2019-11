Falcon and the Winter Soldier: Anthony Mackie condivide la prima foto dal set

Iniziano ad arrivare nuove e attese notizie sulla serie TV con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan: dopo l'annuncio dell'inizio delle riprese di Falcon and the Winter Soldier, è proprio l'interprete di Sam Wilson a condividere una nuova foto presa dal set dello show.

Come potete vedere dal tweet presente in calce alla notizia, l'attore ha voluto far vedere ai fan una foto che, nonostante non sveli nulla di nuovo riguardo la trama dell'opera, conferma l'inizio dei lavori. Inoltre è presente un suo messaggio: "E così si ricomincia! Bentornati ragazzi... ". Il messaggio ha fatto subito il giro del web, a conferma di quanto sia attesa questa nuova fase dell'universo cinematografico Marvel.

Tutto il cast sembra entusiasta di riprendere la parte dei supereroi dell'immaginario Marvel, ma gli appassionati della Casa delle Idee dovranno aspettare ancora qualche settimana prima di vedere le prime immagini ufficiali della serie che racconterà la storia del successore di Captain America. L'interprete di Bucky ha rivelato che i protagonisti di Falcon and the Winter Soldier dovranno affrontare una minaccia virale, anche se non sappiamo ancora con certezza quale sarà, anche se gli appassionati hanno già ipotizzato che potrebbe trattarsi del celebre Virus X.

La serie è prevista per un generico autunno 2020, e sarà trasmessa in esclusiva su Disney+, servizio streaming ideato dalla Casa di Topolino.