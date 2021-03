Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie: 'Easter Egg? Non sapevo cosa fossero'

Il primo episodio di Falcon and The Winter Soldier, in streaming da venerdì scorso, si è rivelato il miglior debutto su Disney+. Lo show prende le mosse dalle scene finali di Avengers: Endgame, in cui Steve Rogers consegna a Sam Wilson il suo scudo, e dovrebbe chiarire chi raccoglierà l'eredità di Captain America nel MCU.

Intervenuto recentemente al Jess Cagle Show, l'interprete di Sam Wilson / Falcon, Anthony Mackie, ha parlato di alcuni aspetti del primo episodio della nuova serie, come la discussione su quanto guadagnino i supereroi, e dei vari Easter Egg che da sempre caratterizzano gli show targati Marvel.

Su quest'ultimo argomento, però, l'attore ha dimostrato di non essere troppo ferrato, ammettendo addirittura di ignorare, fino a poco tempo fa, cosa si intendesse con questo termine.

"Ormai non c'è niente di Internet che mi sorprenda più" ha risposto Anthony Mackie a una domanda sulle reazioni e le discussioni dei fan sul web. "Ci sono cose che le persone trovano interessanti, e ho appena scoperto cos'è un Easter Egg, quindi ci sono un sacco di cose che stanno succedendo che non sorprendono affatto."

Continuando a parlare della nuova serie, e dei fan che già temono spoiler sul destino di Falcon, l'attore ha insistito sul concetto: "Non è che noi andiamo in giro dicendo: Ehi, hai visto quell'Easter Egg nella scena 12? Voglio dire, non è una conversazione che fai come attore."

Le dichiarazioni di Anthony Mackie, naturalmente, non toglieranno ai fan il piacere di scoprire tutti gli Easter Egg in Falcon and The Winter Soldier.