Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie: 'Ecco il film grazie al quale nell'MCU'

Per entrare a far parte di un franchise come il Marvel Cinematic Universe bisogna avere qualcosa di speciale: Disney ha sempre puntato su attori di primissima fascia per la saga partita con Iron Man, adocchiando di volta in volta alcuni tra i migliori talenti del panorama mondiale. Sarà stato così anche per The Falcon and the Winter Soldier?

Il fatto che Anthony Mackie abbia assunto nel corso degli anni un ruolo sempre più importante, arrivando ad essere il protagonista di uno show e l'erede designato di Chris Evans come Captain America, in effetti, qualcosa vorrà pur dire! L'attore, da questo punto di vista, ha le idee abbastanza chiare sui motivi del suo approdo nel Marvel Cinematic Universe.

"Ho sempre pensato di poter riuscire a far progredire la mia carriera senza necessariamente fare a gomitate per lavorare. Penso che i miei lavori parlino da sé. Per me non è stato un enorme cambiamento, ma sono sicuro al 100% che The Hurt Locker sia il motivo per cui sono stato scelto per Captain America" ha spiegato Mackie.

Recentemente, intanto, Kevin Feige ha parlato proprio della decisione di consegnare lo scudo a Falcon dopo Avengers: Endgame; ecco, invece, quanto durerà questa The Falcon and the Winter Soldier.