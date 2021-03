Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie: 'I comprimari fanno il lavoro sporco'

Mancano due settimane al debutto di Falcon and The Winter Soldier, che sarà in streaming su Disney+ dal 19 marzo. In una recente intervista con Hot Ones Anthony Mackie, l'interprete del Sam Wilson amato da Kevin Feige, ha parlato della nuova serie Marvel e più in generale della sua carriera.

Se in Falcon and The Winter Soldier (in cui divide la scena con Sebastian Stan) e nel recente film Netflix Outside the wire ha un ruolo dichiaratamente da protagonista, nel Marvel Cinematic Universe Anthony Mackie è stato finora un personaggio secondario. Ma secondo l'attore, sono proprio quelli dei comprimari i ruoli più affascinanti da recitare.

"Beh, il protagonista di solito è qualcuno che serve a portare avanti la storia. È quello con cui viaggi per tutto il tempo. I personaggi migliori sono sempre il terzo o il quarto, perché sono quelli che effettivamente riescono a entrare e fare il lavoro sporco. Quindi sono quelli che rimbalzano intorno all'attore protagonista e lui li porta con sé lungo la strada. Ecco perché quando guardi gli Oscar, il miglior attore non protagonista è sempre una categoria più ambita del miglior attore protagonista."

In Falcon and The Winter Soldier, ha continuato Anthony Mackie, "con sei ore di contenuti hai davvero la possibilità di approfondire non solo la storia di Falcon, ma anche dei Soldato d'Inverno. Come in WandaVision, dopo aver visto quello show hai un rapporto molto più ricco e profondo con Wanda e Visione. Prima avrebbero avuto uno, forse due momenti in un film."

