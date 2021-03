Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie: 'Mi scambiano sempre per Don Cheadle'

I primi due episodi di Falcon and the Winter Soldier sono attualmente disponibili su Disney+ e come avrete sicuramente notato, in una breve scena è apparso anche James Rhodes, il personaggio interpretato da Don Cheadle e non da Anthony Mackie come molti pensano.

L'attore che veste i panni di Falcon ha infatti rivelato di essere quotidianamente scambiato con l'interprete di War Machine: "La cosa divertente è che la maggior parte di loro si avvicina e pensa che io sia Don Cheadle. Mi vedono e mi dicono, 'Ehi amico, ti amo come Black Iron Man!' E io dico, "Ehmmmmm ...!. Oppure dicono cose tipo: 'Non sei il ragazzo di Iron Man?' e io ancora una volta rispondo 'Ehmmmm ...!'. Letteralmente, una volta al giorno, qualcuno viene da me e mi chiede se sono Don Cheadle. Potrebbe anche peggio!".

Cheadle ha visto il video dell'intervista di Mackie su Twitter e ha sottolineato che lo stesso capita a lui. Presto vedremo proprio quest'ultimo in Armor Wars, una serie che ci permetterà di fare chiarezza sull'eredità di Iron Man, proprio come Falcon and The Winter Soldier ci accompagna nella scoperta del nuovo Captain America.

Questa serie rappresenterà il primo progetto stand-alone per Don Cheadle e anche se fin qui non si conoscono molte informazioni a riguardo, magari potremo assistere ad un cameo di Anthony Mackie. Chi può dirlo?