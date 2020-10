Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie più muscoloso che mai nelle foto dal set

Anthony Mackie è davvero pronto a raccogliere il pesante scudo di Captain America in Falcon and The Winter Soldier? Di sicuro ha i muscoli per farlo, a giudicare dalle foto scattate sul set.

I fan hanno subito notato che l'attore dev'essersi sottoposto ad un allenamento intensivo per scolpire il fisico, e in effetti il suo compito non è soltanto quello di fornire una solida spalla a Bucky ma anche quello di sostituire il grande eroe interpretato da Chris Evans. Un'eredità difficile da portare avanti e vedremo come se la caverà Mackie nel ruolo di coprotagonista nella nuova serie Disney+.

Intervistato per Entertainment Tonight, l'attore ha dichiarato che le condizioni sul set non sono proprio ideali, viste le numerose norme di sicurezza a cui gli attori devono sottostare: "Sono tutti molto spaventati dagli altri. Il cibo è pessimo, perché devono imbustarlo da un'altra parte e portarcelo in dei sacchetti di plastica Ziploc. È disgustoso. Hai proprio la sensazione di vivere in quarantena, non è come vivere nella bolla dell'NBA, in cui i giocatori hanno i loro parrucchieri e gli amici con cui divertirsi".

Grande attenzione viene data anche al rispetto del distanziamento sociale in quel di Praga, come ha sottolineato Mackie con ironia: "Se sei a meno di due metri da qualcuno arriva un piccolo tizio ceco, ti infilza con un bastone e ti dice che devi toglierti da lì. Sì, è dura".

L'interprete di Sam Wilson ha voluto inoltre ricordare il collega Chadwick Boseman e ha rivelato qualche dettaglio della sua amicizia con Sebastian Stan.