Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie odiava l'idea di diventare Captain America

In attesa che i Marvel Studios ufficializzino il suo coinvolgimento come protagonista di Captain America 4, Anthony Mackie ha raccontato la sua reazione quando ha scoperto che avrebbe raccolto l'eredità di Chris Evans nel corso The Falcon and the Winter Soldier.

"Non ne avevamo mai parlato prima della serie. Si tratta più che altro di cosa sarebbe successo con lo scudo, se fosse passato a Bucky o a Sam, perché alla fine di Endgame Sam non lo aveva accettato", ha dichiarato l'attore durante una recente sessione di Q&A con la SAG-AFTRA Foundation (via Comicbook.com). "Ha detto a Steve: 'Sembra che questo sia di qualcun altro, sembra che sia tuo'. Quindi non era entusiasta di diventare Captain America."

Una sensazione che a quanto pare era condivisa anche dallo stesso Mackie: "Kevin Feige e Nate Moore mi hanno detto: 'Non siamo sicuri di cosa stia succedendo, quindi la serie sarà basata sull'idea o sull'archetipo di Captain America, non sul tuo diventare Captain America. Quindi ero davvero confuso dopo quella riunione. Ma non ero eccitato. Odiavo quell'idea. Pensavo che sarebbe stata un'idea terribile" ha aggiunto ridendo.

A proposito del MCU seriale, vi ricordiamo che questo mercoledì è in arrivo su Disney+ il terzo epsiodio di Loki, la serie incentrata sul Dio dell'Inganno di Tom Hiddleston.