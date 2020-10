Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie ricorda Chadwick Boseman: ecco cos'ha detto

La star di Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie, ha parlato in un'intervista del compianto collega Chadwick Boseman e del rapporto che li legava, facendo trasparire tutta la commozione al pensiero di aver perso un attore e una persona di quel calibro. Mackie ha rilasciato un'intervista a ET nella quale ha parlato di diversi argomenti.

"È divertente, ho molti ricordi di Chad. Tenevo molto a lui, come amico. La prima volta che l'ho incontrato è stato nel 1998. Sono andato all'Howard University e lui stava dirigendo uno spettacolo lì. La mia ragazza dell'epoca mi portò a teatro per dare un'occhiata alla collezione Elizabeth Catholic e lui era nella black box su una sedia d'ufficio che girava per la stanza. Era del tipo 'Ehi Chad, voglio che tu conosca il mio compagno alla Juilliard, Anthony'. Lui fa 'Aspetta, mi sto concentrando. Non interrompere il mio ritmo'. Pensai 'Si limita a girare per la stanza', e io 'È un piacere conoscerti, amico'. E lui 'Ci sono quas!'. Una volta che ottenne successo gli dissi 'Ricordi la prima volta che ci siamo incontrati?' e lui 'Si, non voglio parlarne. Stavo vivendo molte cose in giovinezza'".



Anthony Mackie ha affermato che vuole continuare ad ispirare i giovani, come ha fatto Chadwick Boseman in questi anni:"Sono nel settore da vent'anni e ho avuto la fortuna di fare cose straordinarie e lavorare con persone fantastiche. Per me, essere un uomo nero nel 2019 e ricevere il timone da Captain America con la storia degli uomini neri in questo Paese è un passo monumentale, non solo nell'intrattenimento ma anche nella mia vita; è stato estremamente emozionante. Senti, mio nonno era mezzadro, capisci cosa intendo? C'è molta storia, dolore, trionfo e gioia che derivano dal fatto che io sia Captain America".



