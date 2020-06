Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie rivela: 'Manca poco alla fine delle riprese'

Ottime notizie per tutti coloro che stanno aspettando il debutto di "Falcon and the Winter Soldier" su Disney+. Anthony Mackie ha rivelato un dettaglio che fa davvero ben sperare su una sempre più vicina fine delle riprese.

Sappiamo che la produzione dello show Marvel è ripartita e Disney+ ne ha annunciato la data d'uscita, e l'attore ha dichiarato infatti che allo staff manca davvero poco da girare.

Mackie si trovava al "Tonigt Show" con Jimmy Fallon, che gli ha chiesto come stavano procedendo le riprese di Falcon and the Winter Soldier, e l'attore ha detto: "Sono felice di dire che non siamo stati cancellati. Siamo in attesa. Speriamo di tornare presto e finiremo, abbiamo pochissime cose da fare. Ne sono molto contento. Abbiamo ancora un po' di cose da fare. Ma ne sono tutti certi, verrà fuori. Non ci hanno cancellato".

La star del nuovo attesissimo show Disney+ in questo periodo di stop ne ha approfittato per fare beneficenza, infatti Anthony Mackie ha aiutato le persone in difficoltà economica a causa del Coronavirus.

Nel frattempo cominciano a farsi strada alcune interessanti congetture sul futuro dei personaggi, e per quanto riguarda Falcon, ci si chiede se Sam Wilson potrà mai diventare il nuovo Captain America, che secondo alcuni scopriremo già nella seconda stagione di Falcon and the Winter Soldier. Vi lasciamo con questo quesito e vi invitiamo ad approfondire la questione con l'articolo dedicato proprio a Sam Wilson e l'eredità dello Scudo di Captain America.