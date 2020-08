Falcon and The Winter Soldier, in arrivo gli straordinari gadget della serie

In un universo alternativo senza alcuna pandemia globale, i fan del Marvel Cinematic Universe avrebbero già avuto modo di vedere forse una manciata di episodi di Falcon and The Winter Soldier. Ma come sappiamo, le cose sono andata molto diversamente e per ora dovranno accontentarsi dei gadget.

La serie prevista per agosto 2020 doveva essere il primo prodotto originale dei Marvel Studios ad essere trasmesso da Disney+ ma, tutto è stato bloccato per 5 mesi e, ancora oggi non sappiamo quando con precisione potremo vedere lo show con protagonisti Sam Wilson e Bucky Barnes, interpretati rispettivamente da Anthony Mackie e Sebastian Stan.



Di recente però un fan del MCU si è recato al Walmart, una nota catena di negozi statunitensi, dove è già possibile acquistare delle maglie legate al merchandising delle serie. I due supereroi appaiano in primo piano nelle loro divise ufficiali e hanno il tipico scudo di Captain America sullo sfondo.

Non sappiamo ancora quando in Italia potremo vedere queste T-Shirt e tutti gli altri vari gadeget della serie. Si spera presto. Intanto le riprese Falcon and The Winter Soldier sembrano essere a rischio rinvio ancora una volta. Ormai è plausibile affermare che la serie non approderà sui nostri schermi prima del 2021. Voi cosa pensate? Fatecelo sapere nei commenti.