Falcon and The Winter Soldier: Un avversario di Captain America sarà presente nello show

Siamo ancora in attesa di scoprire la data di uscita di Falcon and The Winter Soldier, nel frattempo vari rumor rivelano la presenza di alcuni avversari dei due protagonisti interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan.

A dare per primo la notizia del ritorno di Flag Smasher è stato il celebre sito di insider "Murphy's Multiverse", ora i fan sembrano aver ricevuto una nuova conferma: nel sito di merchandise Zazzler sono stati infatti trovati diversi oggetti con il nome dell'avversario di Captain America. In particolare gli appassionati hanno notato che il nome è Flag Smashers, al plurale, facendo pensare subito che saranno diversi gli individui che useranno questa denominazione per nacondere la loro vera identità. In calce alla notizia potete vedere le immagini condivise dall'account Twitter @tfatwsbr, oltre alla versione vista nei fumetti della Marvel, sono presenti il logo e il nome del gruppo nello stile della serie che farà il suo debutto su Disney+.

Comunque vi ricordiamo che si tratta di una notizia non ancora confermata, non resta quindi che aspettare le prossime settimane per scoprire quali saranno i vari personaggi che vedremo nelle puntate della prima stagione dello show. In attesa di saperne di più, vi lasciamo con i Funko Pop dedicati a Falcon and The Winter Soldier.