Falcon and The Winter Soldier, brutte notizie per i fan: non uscirà ad agosto

Nonostante alcune voci possibiliste al riguardo, i fan di Falcon and The Winter Soldier dovranno pazientare ancora un po': Disney+ ha pubblicato il calendario delle uscite di agosto, e la nuova serie Marvel non compare tra le new entry.

C'è da dire che un annuncio ufficiale in tal senso non c'era mai stato, ma non erano pochi i fan che sotto sotto ci speravano. Tra le novità di agosto su Disney+ ci sono invece Ant-Man and The Wasp, X-Men, La Bella e la Bestia, I Fantastici 4.

Le riprese di Falcon and The Winter Soldier, come tantissime altre produzioni cinematografiche e televisive, sono state sospese a causa del lockdown imposto dalla pandemia di Covid-19. La produzione è da poco ripresa a Praga, ma non è stato ancora diffuso un trailer o un promo ufficiale, e questo lascia prevedere che l'uscita della serie sulla piattaforma streaming non sia ancora esattamente dietro l'angolo.

La nuova serie ambientata nel Marvel Cinematic Universe ha per protagonisti Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson e Sebastian Stan, recentemente finito nella bufera per le accuse di razzismo, in quello di Bucky Barnes. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Daniel Brühl, nel ruolo del villain Barone Zemo, ed Emily VanCamp, che interpreta Sharon Carter.