Falcon and the Winter Soldier: Bucky Barnes nell'immagine di Sebastian Stan?

Tra i titoli più attesi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe c'è sicuramente Falcon and the Winter Soldier, serie originale Disney+ che debutterà proprio quest'anno sulla nuova piattaforma streaming. Lo show presenterà le avventure di Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Soldato d'Inverno, dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Lo show si preannuncia davvero epico, soprattutto grazie ad alcuni particolari che riguardano anche i personaggi principali e il loro look.

Nella giornata di ieri, su Instagram, Sebastian Stan ha pubblicato una nuova immagine che lo ritrae in un magazzino abbandonato. Nonostante non sia semplice riconoscere Stan dalla foto, sembra proprio che l'attore stia indossando il nuovo costume di Soldato d'Inverno.



Grazie ad una serie di foto pubblicate il mese scorso, si è potuto riconoscere meglio il costume marrone di Bucky e il braccio in metallo realizzato da Wakandan.

Lo stesso Sebastian Stan ne aveva parlato nel corso di una convention:"Ho visto gli script e ne sono così entusiasta. Sarà così bello e un po' folle. Tutto quello che posso dire è che è diverso da quello visto sinora. Sarà totalmente coerente con tutto ciò che è successo e ciò che abbiamo visto, ma questi personaggi stanno ottenendo talmente tanto spazio che ci sarà azione e commedia. E ci saranno alcune cose folli".

Falcon and the Winter Soldier vedrà il ritorno di Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, e di Daniel Bruhl in quelli del malvagio Zemo. La serie vedrà anche il debutto di John Walker, interpretato da Wyatt Russell.

Le riprese di Falcon and the Winter Soldier subiranno un ritardo di qualche settimana. Invece le nuove immagini dal set mostrano Bucky, Zemo e Sharon Carter.