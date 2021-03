Falcon and The Winter Soldier, Bucky e il signor Nakajima: spiegazione di quella storyline

Una serie che sicuramente destinata a un grande successo è The Falcon and The Winter Soldier, progetto che sta ampliando ancora una volta l'immenso Universo Cinematografico Marvel di storie e momenti davvero importanti. Inoltre, il debutto con la sua première è stato talmente buono da battere persino quello di WandaVision.

Abbiamo visto insieme tutto quello che c'è da sapere sul braccio bionico di Bucky Barnes di The Falcon and The Winter Soldier, ma oggi vogliamo parlarvi di un punto focale di trama che riguarda proprio il personaggio interpretato da Sebastian Stan. Chi è Yori Nakajima? E com'è legato a Bucky? Avvisiamo, prima di iniziare, che faremo spoiler sulla prima puntata di The Falcon and The Winter Soldier. Se non l'avete vista, vi invitiamo a non procedere nella lettura, e a tornare in un secondo momento.

Una storia triste

Durante il primo episodio dello show, abbiamo ritrovato un Bucky Barnes intenzionato a fare ammenda del suo passato. Finito in terapia, sappiamo anche che l'ex Winter Soldier (non sembra più nemmeno volersi far chiamare così) continua a essere tormentato da incubi che gli ricordano costantemente tutto il male che ha provocato.

Tra questi incubi, il più ricorrente riguarda l'uccisione di un uomo, RJ Nakajima, figlio del suo vicino di casa, Yori (Ken Takemoto). L'uomo, ovviamente, non sa chi sia stato a provocare la morte del figlio, e fa amicizia con Barnes, riuscendo a procurargli anche un appuntamento con una cameriera.

Bucky è tuttavia dilaniato dalle sue visioni, e sembrerebbe intenzionato a rivelare a Yori la verità. Giunto a casa dell'anziano, e dopo aver notato lo spazio commemorativo creato dall'uomo per il figlio, alla fine Barnes (almeno per il momento) desiste e non racconta quanto accaduto davvero a RJ. Vedremo come si evolverà la storia, ma siamo certi che, purtroppo, prima o poi questo fatto verrà a galla; speriamo che non rovini il rapporto tra i due.

Vedremo come si evolverà la storia, ma siamo certi che, purtroppo, prima o poi questo fatto verrà a galla; speriamo che non rovini il rapporto tra i due.