Falcon and The Winter Soldier: Captain America è morto nello show Disney+?

Il nuovo trailer di Falcon and The Winter Soldier ha permesso ai fan di vedere alcune scene inedite dello show che farà il suo debutto su Disney+. Un momento particolare del filmato sembra aver confermato il destino di Steve Rogers.

Come sapete, in Avengers: Endgame Captain America decide di tornare indietro nel tempo, per poter vivere la sua vita insieme a Peggy Carter. Una scena del famoso lungometraggio aveva poi mostrato Steve Rogers in età ormai avanzata, affidare il suo scudo a Sam Wilson, personaggio interpretato da Anthony Mackie. Durante il trailer andato in onda nelle scorse ore, gli appassionati hanno notato un momento particolare: Sam Wilson si trova infatti circondato da militari, mentre dietro di lui è possibile vedere uno striscione su cui è presente una foto di Captain America. In calce alla notizia è presente un fotogramma di quella scena, secondo molti potrebbe trattarsi del funerale di Steve Rogers, evento che darebbe il via allo show, incentrato sul successore di Captain America.

Per vedere le puntate della serie dovremo aspettare il prossimo 19 marzo, quando sarà disponibile su Disney+ la prima puntata. Nel frattempo vi segnaliamo questa notizia incentrata sul merchandise di Falcon and The Winter Soldier, che ci svela qualche dettaglio in più sulla trama.