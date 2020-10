Falcon and the Winter Soldier: il cast sta per tornare a Praga per le riprese?

Falcon and the Winter Soldier è finalmente tornato in produzione, tanto che Emily Van Camp ha terminato il suo lavoro. Ora il cast e la troupe sarebbero pronti a recarsi a Praga, proprio nel luogo in cui la serie era andata incontro al rinvio a causa della pandemia.

La sospensione europea di Falcon and the Winter Soldier aveva lasciato intendere che difficilmente la produzione sarebbe tornata nelle location ceche e si pensava che le riprese in questione si sarebbero svolte in America, ma ora una star della serie si è lasciata sfuggire un dettaglio interessante. Stiamo parlando del coordinatore degli stuntman Shane Habberstad, che nelle Stories di Instagram ha postato un'immagine scattata sull'aereo privato con la scritta: "Volo privato per Praga. Dio, aiutaci".

Gli fanno eco anche Aaron Toney, già coinvolto nei film di Black Panther e degli Avengers, e Indya Bussey, che interpreterà un personaggio ancora sconosciuto nella nuova serie Disney+. Impossibile pensare che il gruppetto di dipendenti Marvel si stiano recando a Praga per una gita aziendale, mentre è probabile che tutti gli attori coinvolti nelle scene in questione siano diretti sul set europeo per ultimare la parte di riprese lasciate in sospeso.

Speriamo che questa sia la volta buona e che la serie non segua la strada di Black Widow; per il momento dobbiamo accontentarci delle foto di Sebastian Stan in moto.