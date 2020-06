Falcon and The Winter Soldier: una casting call conferma la data di inizio delle riprese

Dopo le parole del protagonista di Falcon and The Winter Soldier abbiamo un'ulteriore conferma della ripresa dei lavori sulla serie: un'agenzia di Praga ha infatti rivelato il ritorno della troupe sul set dello show.

Trovate il post di Facebook in calce alla notizia, ad averlo scritto è l'agenzia Extrafilms, azienda impegnata a fornire extra alle varie produzione, che ha avvisato della presenza di due casting call che si terranno a Praga nei giorni del 17 e 24 giugno per due progetti americani. Uno dei due è Falcon and The Winter Soldier, infatti una frase successiva parla della serie "Tag Team", titolo provvisorio dato alla produzione Marvel.

Secondo quanto rivela l'agenzia, la serie incentrata su Sam Wilson e Bucky Barnes riprenderà i lavori, interrotti dall'emergenza Coronavirus, a partire dagli ultimi giorni di luglio e i primi di agosto. Siamo sicuri che la notizia farà piacere a tutti i fan delle avventure dei supereroi Marvel, non sappiamo ancora se questo ritardo porterà al posticipo della data di uscita originale, la prima stagione infatti avrebbe dovuto fare il suo debutto nel corso del prossimo autunno, nel catalogo di Disney+.

In attesa di avere ulteriori notizie, vi lasciamo con questa foto di Falcon and The Winter Soldier.