Falcon and The Winter Soldier: ecco chi è davvero Power Broker!

Con il sesto episodio, in streaming su Disney+ da venerdì 23 aprile, si è conclusa Falcon and The Winter Soldier, seconda serie della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe dopo WandaVision. A differenza di quest'ultima, non conteneva una serie di misteri da risolvere, se non quello relativo all'identità del Power Broker.

Fin dall'inizio, i personaggi di Falcon and The Winter Soldier parlano di questa entità misteriosa, che cerca di controllare la distribuzione del Siero del Supersoldato. Tra i fan si erano diffuse diverse teorie sul Power Broker, e molti avevano pensato che potesse trattarsi di Sharon Carter.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra video recensione dell'episodio finale di Falcon and The Winter Soldier, che ha chiarito ogni dubbio. Dietro il misterioso Power Broker c'è proprio Sharon Carter.

Quando Karli Morganthau è in fuga da Sam e Bucky, finisce per trovarsi faccia a faccia con Sharon, che rivela di essere davvero la Power Broker. Sharon, in seguito, finisce anche per uccidere Karli, impedendole così di uccidere Sam.

Nella scena post-credit, inoltre, a Sharon viene concessa la grazia e le viene restituita la sua vecchia posizione all'interno del governo degli Stati Uniti. Parlando al telefono con qualcuno, poi, Sharon rivela che sta ancora agendo come Power Broker. Non ha più il Siero del Supersoldato a disposizione, ma ha accesso alla tecnologia e ai segreti del governo, che non ha problemi a dare al miglior offerente.

Il finale di Falcon and The Winter Soldier, così, potrebbe aprire la strada a un ruolo più importante per Sharon Carter nel futuro del Marvel Cinematic Universe.