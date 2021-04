Falcon and The Winter Soldier: Chi è il vero villain? Ne parla Danny Ramirez

In attesa del finale di stagione di Falcon and The Winter Soldier, l'attore Danny Ramirez ha detto la sua sulle numerose minacce che i due protagonisti della serie Marvel dovranno affrontare nella puntata conclusiva dello show.

Il volto di Joaquin Torres ha detto la sua su chi tra John Walker, Karli Morgenthau e gli altri avversari di Sam Wilson e Bucky Burnes è il vero villain di Falcon and The Winter Soldier. Ecco cosa ha affermato ai microfoni di ScreenRant: "È una domanda difficile. Tendo a capire anche John Walker perché so che è il prodotto di un sistema. Come abbiamo visto nella puntata più recente, si sente un po' tradito. Credo che stiamo analizzando in profondità il sistema, spesso il vero avversario sono le circostanze. Affermare quali sono le colpe dell'ambiente circostante è molto difficile. Penso che sia stato il governo a creare queste circostanze, ma anche lo snap e il ritorno delle persone ha avuto un forte impatto su questo".

Siete d'accordo con le parole di Danny Ramirez? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo vi ricordiamo che domani andrà in onda il finale di stagione dello show con Anthony Mackie e Sebastian Stan, infine ecco le parole del produttore riguardo una possibile seconda stagione di Falcon and The Winter Soldier.