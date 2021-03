Falcon and The Winter Soldier, Chris Evans su Sam Wilson: 'Deve ereditare lo scudo'

Come sapete, la serie di Falcon and The Winter Soldier sarà incentrata sull'eredità dello scudo di Captain America. Di questa importante scelta ne ha discusso anche Chris Evans, interprete del famoso supereroe.

Come sapete, nel finale di Avengers: Endgame abbiamo assistito al passaggio di consegne da Steve Rogers a Sam Wilson, considerato da Captain America come il suo degno successore. Chris Evans ha discusso di questa vicenda con i giornalisti di Variety, rivelando cosa ne pensa del personaggio interpretato da Anthony Mackie: "Sam ha mostrato il suo coraggio, la sua lealtà e la sua affidabilità in più di un film. Ha dato molto, ma ha anche perso tanto, crede in qualcosa più grande di lui e quel tipo di umanità è d'obbligo per portare lo scudo". Secondo quanto è stato mostrato nei numerosi trailer dello show, Sam Wilson dovrà contendere il ruolo di Captain America con US Agente, personaggio che sarà interpretato da Wyatt Russell e che avrà il sostegno del governo americano.

Non resta che aspettare il prossimo 19 marzo per scoprire come si evolverà la vicenda, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista ad Anthony Mackie di Falcon and The Winter Soldier, mentre se non l'avete ancora visto ecco il nuovo trailer dedicato allo show della Disney.