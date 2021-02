Falcon and The Winter Soldier è 'come un film di Tom Clancy': parola di Anthony Mackie

Cresce l'attesa per Falcon and The Winter Soldier, che sarà su Disney+ dal 19 marzo. Il trailer della serie è il più visto di sempre al Super Bowl, e presto il pubblico inizierà a capire chi raccoglierà l'eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe. Anthony Mackie, uno dei protagonisti, ha provato a spiegare cosa aspettarsi dallo show.

In una recente intervista, Anthony Mackie ha anticipato che Falcon and The Winter Soldier è in parte una buddy comedy su una strana coppia di amici, e in parte un thriller di spionaggio. "Sembra di essere in un romanzo di Philip k. Dick o in un film di Tom Clancy" ha raccontato. "Ma allo stesso tempo, siamo Sebastian e io, e siamo due idioti, e quindi ottieni di più da noi quando siamo noi stessi."

"Siamo una strana coppia" ha confermato Sebastian Stan, parlando anche del trailer, in cui i due personaggi sono a una seduta di terapia e si sfidano in una gara di sguardi. "Del tipo: tu non mi piaci davvero, ma io potrei avere bisogno di te."

Anche Malcolm Spellman, capo sceneggiatore di Falcon and The Winter Soldier, conferma quale sarà l'andazzo della nuova serie Marvel. "C'è una vera chimica" ha raccontato a Entertainment Weekly. "Immagina di riuscire a scrivere la prima puntata di una buddy comedy poliziesca, sapendo esattamente qual è il ritmo e il sapore dei due personaggi prima ancora di iniziare."