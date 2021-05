Falcon and The Winter Soldier, il compositore racconta l'omaggio musicale a John Walker

A due settimane dalla sua conclusione, si continua a discutere di Falcon and The Winter Soldier, che ha continuato lo sviluppo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe dopo WandaVision. Abbiamo visto l'errore con lo scudo di Captain America divenuto virale, mentre il compositore Henry Jackman ha recentemente parlato dell'uso della musica.

Nei primi episodi, in occasione dell'investitura di John Walker (Wyatt Rissell) come nuovo Captain America, il compositore ha realizzato un omaggio al brano Star-Spangled Man, già presente nella colonna sonora di Captain America: The First Avenger.

Henry Jackman ha raccontato a Comicbook.com di aver dato un suo tocco personale al brano, per ottenere un'atmosfera più contemporanea. "Non posso prendermi tutto il merito, perché si tratta del lavoro di qualcun altro" ha spiegato. "Tuttavia, è come applicare una nuova mano di vernice. In questo caso, si prende qualcosa di già stabilito e si aggiungono alcuni ritocchi. Quindi, devi stare attento nell'aggiungere strati, perché se fai troppo puoi rovinarlo... Penso che sia come fare una torta: c'è già qualcosa lì, ed è delizioso, ma la vera sfida è aggiungere le cose giuste in modo da non esagerare."

Alla fine di Falcon and The Winter Soldier, come sappiamo, il nuovo Captain America è Sam Wilson. Tornando a Star-Spangled Man, il compositore ha rivelato che il chitarrista è lo stesso di Louisiana Hero, il brano dei titoli di coda. "Trovare i musicisti giusti è stato fondamentale, perché se non lo fai bene, suona come questi grandi musicisti classici che cercano di replicare lo stile e non ti dà l'effetto che desideri."