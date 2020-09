Falcon and The Winter Soldier: confermata l'uscita nel 2021 della serie

Come è stato annunciato dai protagonisti della serie, sono ripresi i lavori su Falcon and The Winter Soldier, nonostante questo è stato confermato che la serie non farà il suo debutto nel corso del 2020.

A dare l'annuncio è l'utente di Twitter @BrandonDavisBD, con un tweet che potete trovare in calce alla notizia. Sembra infatti che nel sito di Disney+ sia presente una descrizione aggiornata del promo della serie, in cui possiamo leggere questa frase: "Guarda il promo di questa serie. In arrivo nel 2021". Inizialmente programmata per fare il suo debutto nel 2020, diversi problemi durante le riprese e lo scoppio della pandemia di Coronavirus hanno impedito alla troupe di completare i lavori in tempo, portando la Disney a cambiare i piani per quest'anno.

Come sapete infatti per vedere la prossima opera ambientata nel MCU dovremo aspettare dicembre, quando sarà pubblicata la prima stagione di WandaVision nel catalogo del servizio streaming del colosso dell'intrattenimento. Come si poteva immaginare, i fan sono rimasti molto delusi da questa notizia, sono infatti ansiosi di scoprire quale sarà il futuro dei personaggi interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan. In attesa di conoscere quale sarà la data esatta di uscita della serie, vi lasciamo con queste foto scattate sul set di Falcon and The Winter Soldier.