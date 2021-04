Falcon and The Winter Soldier corregge un errore di Avengers: Endgame: ecco come

In attesa del finale di Falcon and The Winter Soldier, in cui vedremo un John Walker molto pericoloso, il pubblico riflette su ciò che ha visto sulla serie e su come i vari eventi si incastrino all'interno del Marvel Cinematic Universe. Inevitabilmente, l'attenzione di molti torna su Avengers: Endgame.

All'epoca del film, l'impressione di diversi fan era che la conversazione probabilmente più importante tra Steve Rogers e Bucky Barnes, sull'eredità di Captain America, sia avvenuta fuori dallo schermo. "Quando Bucky dice addio, dice: Mi mancherai" diceva infatti anche Joe Russo. "Chiaramente, lui sa qualcosa. Qualcosa che Sam non sa."

E in effetti, grazie allo scorso episodio di Falcon and The Winter Soldier, sappiamo che una conversazione del genere è avvenuta. Sam Wilson sembra fare i conti con il suo nuovo ruolo di Captain America, e parlando dell'eredità dello scudo Bucky Barnes sembra ammettere che sapeva qualcosa.

"Quando Steve mi ha detto cosa stava progettando, non credo che nessuno di noi due abbia veramente capito cosa significava per un uomo nero ricevere lo scudo. Come avremmo potuto? Ti devo delle scuse. Mi dispiace."

Una conferma in piena regola: Steve Rogers aveva parlato con Bucky Barnes dello scudo, prima del suo viaggio nel passato. Sarebbe stato bello vederlo in Avengers: Endgame, e qualcuno magari spera in un flashback nell'ultimo episodio della serie, in streaming da venerdì 23 aprile. Staremo poi a vedere se ci sarà una seconda stagione di Falcon and The Winter Soldier.