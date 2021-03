Falcon and The Winter Soldier è la cosa 'più alla John Wick' che Marvel abbia mai fatto

Siete pronti per l'arrivo di The Falcon and The Winter Soldier su Disney+? Perché a quanto pare sarà davvero un trionfo di azione e studio del personaggio, e se siete fan di John Wick, probabilmente lo apprezzerete ancora di più stando allo sceneggiatore Derek Kolstad.

Secondo lo sceneggiatore di John Wick e The Falcon and The Winter Soldier Derek Kolstad c'è qualcosa che accomuna la saga cinematografica con protagonista Keanu Reeves e la serie tv Marvel.

"Oh amico, per me è così perché non mettono limiti in fatto di azione. Ci incoraggiano a fare le cose in grande, e poi, dopo che lo facciamo, ci dicono 'Fantastico! Ora pensate di poter fare le cose ancora più in grande?' E ciononostante, lo show rimane sempre con i piedi per terra" ha raccontato Kolstad ai microfoni di Comicbook.

"Una delle cose che Marvel sa fare meglio è ciò che le migliori serie tv sanno fare: comincia e finisce con i personaggi" ha continuato "Ti importa di loro? Speri di emularli? Soffri e affronti gli ostacoli assieme a loro? Vuoi davvero continuare il viaggio dell'eroe insieme a loro? E una volta arrivati alla fine, ti senti soddisfatto? Provi un senso di perdita?".

E a proposito di viaggio dell'eroe e delle grandi sequenze d'azione che si combinano, proprio come in John Wick, Kolstad aggiunge: "È stato davvero uno spasso perché sotto la guida di Malcolm Spellman nella writing room e con Kari Skogland alla regia, era davvero una situazione in cui le lame della creatività dovevano sempre essere affilatissime: era la migliore idea a vincere".

"E ancora, sull'azione, non posso dirvi cosa ci hanno permesso di fare, ma ci hanno davvero incoraggiato a realizzare qualcosa che è stato davvero la cosa più alla John Wick che abbia mai fatto. E quando ti permettono di giocare con questa IP, in questo universo... Il me di 11 anni non riesce a smettere di sorridere".

The Falcon and The Winter Soldier debutterà venerdì 19 marzo su Disney+.