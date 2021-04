Falcon and The Winter Soldier, Daniel Bruhl è sicuro: 'Unitevi al Team Zeno'

Si continua a parlare del personaggio interpretato da Daniel Bruhl: dopo aver visto la versione integrale della Zemo Dance di Falcon and The Winter Soldier, vi segnaliamo questa intervista all'attore nato in Spagna.

Daniel Bruhl ha discusso del suo personaggio con i giornalisti di Entertainment Tonight, rivelando di essere molto soddisfatto per l'evoluzione che ha avuto, dopo il suo debutto avvenuto in Captain America: Civil War. Ecco i suoi commenti: "Dovrebbero tutti unirsi al Team Zemo, sarebbe un'ottima scelta. No, veramente, quello che è stato introdotto in Civil War e quello che amo dell'interpretazione di questo personaggio fatta da Kevin Feige è che non è un cliché, una persona malvagia ad una sola dimensione che fa queste cose per nessun motivo. Ha una motivazione molto umana, ha sofferto molto. Quindi nonostante non sia d'accordo con le sue gesta troppo estremiste, riesco a capire quello che prova e perché fa quelle cose. Ritroviamo questa sua ambiguità anche nello show, quindi non puoi detestarlo".

Cosa ne pensate delle sue parole? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, inoltre vi segnaliamo che oggi sarà disponibile un nuovo episodio della serie di Disney+, in attesa di vederla ecco la nostra intervista all'interprete di Karli in Falcon and The Winter Soldier.