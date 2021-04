Falcon and The Winter Soldier, Danny Ramirez vorrebbe un crossover con Spider-Man

Siamo ormai giunti all'ultimo appuntamento con The Falcon and The Winter Soldier, la serie Marvel con protagonisti Anthony Mackie e Sabastian Stan. Uno dei suoi attori, però, già pensa al futuro e agli attori con cui vorrebbe collaborare, come ad esempio Tom Holland a.k.a. Spider-Man.

Alzi la mano chi in questi 5 episodi di The Falcon and The Winter Soldier (6 con il gran finale in arrivo domani) ha amato il personaggio interpretato da Danny Ramirez, Joaquin Torres.

Certo abbiamo visto ancora poco su di lui, ma se pensiamo che nei fumetti Marvel Torres assume l'identità di Falcon, possiamo ben sperare per il futuro di Ramirez nel MCU.

Ma mentre a questo specifico riguardo l'attore può dire ben poco, in una recente intervista ha effettivamente parlato di ciò che gli piacerebbe che accadesse in un ipotetico futuro, e in particolare con chi gli piacerebbe collaborare tra i suoi colleghi del MCU: "Beh, Sam (Mackie) ovviamente è la mia risposta, sarebbe bello fare squadra con lui" esordisce "Ma ho letto parecchie teorie dei fan, e credo che mi divertirei non poco ad avere qualche scene con Tom Holland. Non necessariamente uno scontro, magari semplicemente dei momenti insieme sullo schermo. Credo sarebbe abbastanza divertente e dinamico. Quindi sì, direi che è una delle collaborazioni che più mi piacerebbe che accadesse".

Ma non è solo Holland a essere sulla wishlist di Ramirez: "Penso che sarebbe fenomenale lavorare anche con un attore come Benedict Cumberbatch, o Tom Hiddleston... Sì, ci sono così tanti attori fenomenali nel MCU che davvero, se ci dovesse una qualsiasi possibilità di lavorare con loro, la coglierei di sicuro".

E voi, che ne pensate? Che combinazioni di personaggi vedremo nel prossimo futuro in casa Marvel? Fateci sapere la vostra nei commenti.