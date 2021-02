Falcon and The Winter Soldier, diamo un'occhiata al costume di Zemo nel nuovo spot

A poche settimane dal debutto in streaming, Disney ha pubblicato un nuovo spot di Falcon and The Winter Soldier, la serie che dopo WandaVision manderà avanti la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La clip, andata in onda su ESPN, ci permette di vedere anche Daniel Bruhl nel ruolo del Barone Zemo.

L'attore tedesco torna così a interpretare il suo villain nel MCU dai tempi di Captain America: Civil War. Qualche dettaglio sul Barone Zemo era già emerso in occasione del trailer di Falcon and The Winter Soldier andato in onda durante il Super Bowl. L'ultimo spot è stato caricato su Twitter da un utente, ed è visibile anche in calce alla notizia.

"È stato mentre stavo girando Angel of Darkness che ho ricevuto la notizia che mi volevano in Falcon and The Winter Soldier" ha raccontato Daniel Bruhl qualche mese fa a Collider. "Ricordo che Kari Skogland, la regista, è venuta a Budapest e abbiamo registrato qualcosa con me nei panni di Zemo, ed ero molto felice di rivedere la maschera. Ero entusiasta di tornare, perché ricordo di essermi divertito molto a fare qualcosa di completamente diverso, a esplorare il Marvel Cinematic Universe e a farne parte. Ero contento di tornare a lavorare con Sebastian Stan, Anthony Mackie e tutti gli altri e di fare qualcosa che, se da una parte sembrava conosciuta, dall'altra era completamente nuova."

Falcon and The Winter Soldier sarà in streaming su Disney+ dal prossimo 19 marzo.