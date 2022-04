Falcon and The Winter Soldier, Disney+ censura le scene violente: la reazione del cast

Ha fatto sorgere diversi dubbi la recente censura cui Disney+ ha sottoposto Falcon and The Winter Soldier, ritoccando molte scene di violenza a distanza di un anno dalla distribuzione. La decisione è contestuale alle modifiche delle norme sul parental control e su di essa è intervenuto anche un membro del cast, diretto interessato.

Considerando la promessa dei Marvel Studios di distribuire la serie più violenta di tutto il MCU con i prossimi episodi in uscita di Moon Knight e che, con la violenza, la major dovrà imparare a farci i conti con la nuova stagione di Daredevil per Disney Plus, non è certo di buon auspicio la massiccia operazione di censura avviata su una serie distribuita, ormai, quasi un anno fa. Stiamo ovviamente parlando della serie con protagonista Anthony Mackie nei panni di Falcon – ormai il nuovo Captain America – e Sebastian Stan in quelli del Soldato d’Inverno, apparso in un nuovo film su Hulu.

Sono stati gli spettatori che avevano già visto la serie nel corso del 2021, a scoprire e poi segnalare su Reddit le numerose modifiche apportate su uno in particolare degli episodi, che hanno editato i copiosi segni di violenza – non così insostenibile – di alcune inquadrature. Da allora, diversi post da “prima e dopo” sono apparsi sui social riguardo all’episodio The Power Broker, nel quale si vede il Dottor Nagel ucciso a colpi d’arma da fuoco dal barone Zemo, il cattivo dell'MCU di Daniel Brühl che stringe una difficile alleanza con gli eroi titolari dello show. Ora, è proprio il diretto interessato, l’attore Olli Haaskivi, a commentare la scoperta a mezzo social.

Ma non aspettatevi nessuna critica o stupore: ha scelto l’ironia. Condividendo il post before and after – trovate la sua storia in calce all’articolo – ha scritto: "Sono felice di sapere che queste mie meravigliose foto hanno avuto molto successo su Internet oggi...”. L’attore ha anche aggiunto: “Sì, sono disponibile per ingaggi di modeling, ma non scrivetemi in chat tutti in una volta per favore”. Nonostante altre scene siano state censurate, i fan hanno notato come altri episodi con momenti molto più cruenti non fossero stati toccati, il che ha fatto sorgere qualche dubbio sui motivi della censura. Stando alle fonti, le modifiche sarebbero state apportate a causa di un problema di controllo del software e la versione originale sarebbe stata presto ripristinata su Disney+.

Disney e Marvel Studios non hanno fornito una spiegazione ufficiale per l'errore di censura e soprattutto sul perché sia avvenuta a distanza di tutto questo tempo dalla distribuzione. Secondo i fan, si dovrebbe tenere conto della concomitanza dell’aggiornamento delle impostazioni di controllo parentale su Disney+. Questo potrebbe aver portato il servizio di streaming, per aggirare il software d’analisi delle immagini per i divieti di età, a ripulire parzialmente la sua libreria esistente, evitando così di perdere spettatori e visualizzazioni fra gli spettatori più giovani. Voi che ne pensate, anche alla luce delle anticipazioni d Oscar Isaac sul finale happy ending di Moon Knight? Ditecelo nei commenti!