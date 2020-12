Falcon and The Winter Soldier: Disponibili i Funko Pop dei protagonisti, ecco le foto

Avevamo già parlato dei Funko Pop dedicati a Falcon and The Winter Soldier, i fan saranno quindi felici di sapere che le prime statuine incentrate sui protagonisti della serie di Disney+ sono pronti per il preordine.

I continui ritardi causati dalla pandemia di Coronavirus hanno portato la serie a fare il suo debutto nel corso del 2021, nonostante questo sono già disponibili vari oggetti di merchandise dedicati a Falcon and The Winter Soldier, come i tre Funko Pop che potete vedere in calce alla notizia. I fan potranno quindi preordinare le tre statuine con il volto di Falcon, Winter Soldier e Barone Zemo, personaggi interpretati rispettivamente da Anthony Mackie, Sebastian Stan e Daniel Bruhl. Il prezzo di vendita si aggira intorno ai 9€, ma l'azienda produttrice fa sapere che i vari Funko Pop saranno spediti solo a partire dal prossimo gennaio 2021.

Nel frattempo continuano i lavori sulle puntate dello show, la cui data di uscita non è ancora stata annunciata, in particolare nelle ultime ore i numerosi appassionati hanno discusso del rumor riguardo la presenza di Florence Pugh in Falcon and The Winter Soldier, il cui personaggio Yelena dovrebbe apparire anche negli episodi delle serie TV che introdurranno la quarta fase del MCU.