Falcon and the Winter Soldier, quanto durerà la serie Marvel? Kevin Feige fa chiarezza

A poco più di una settimana dal debutto di The Falcon and the Winter Soldier, Kevin Feige ha commentato la durata della serie Marvel con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, in arrivo su Disney+ il prossimo 19 marzo.

Quando gli è stato fatto notare che alcuni report descrivono lo show come un film da 6 o 8 ore, il presidente dei Marvel Studios ha infatti chiarito (via Comicbook): "Non saranno proprio 8 ore, però sì. Tutto si riduce alla narrazione. Immagino che la risposta breve sia che non li distinguiamo troppo. L'asticella è fissata in alto sia per i film che per le serie TV, e cerchiamo ogni volta di superarla."

Lo scorso gennaio, lo ricordiamo, Feige ha confermato che la serie sarà composta da 6 episodi della durata di 40-50 minuti. Dunque, almeno stando alle sue dichiarazioni, si parla di un minutaggio di molto inferiore alle 8 ore totali di cui si è parlato in queste settimane.

Nel corso dell'intervista, Feige ha anche parlato delle differenze tra le serie TV e i film Marvel: "Ovviamente la pubblicazione di settimana in settimana ci offre delle opportunità, come stiamo vedendo con WandaVision. Ma noi stiamo costruendo gli show per essere visti in quel modo, alla stessa maniera in cui costruiamo i film per essere visti in una volta sola, e talvolta inseriamo dei dettagli sul futuro. È divertente poterlo dare di settimana in settimana con le serie. Ma a parte questo, è più o meno lo stesso livello elevato che cerchiamo di raggiungere se vogliamo soddisfare le aspettative che il pubblico ha quando va al cinema per vedere uno dei nostri film, o ora anche quando accende Disney+."

Nel frattempo, Disney+ ha diffuso uno spot ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier che ha offerto diversi indizi per l'introduzione di un nuovo siero del Super Soldato.