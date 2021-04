Falcon and The Winter Soldier, c'è un motivo dietro la Zemo Dance: lo spiega Daniel Bruhl

In queste settimane i fan di Falcon and The Winter Soldier sono impazziti per la Zemo Dance, in cui il villain interpretato da Daniel Bruhl si scatena a ritmo di musica. Secondo l'attore tedesco, al di là dell'effetto estemporaneo della gag, c'è un motivo dietro quel ballo, e in una recente intervista ha provato a spiegarlo.

Non bisogna dimenticare, infatti, che in Falcon and The Winter Soldier Zemo è tecnicamente un prigioniero. Dovrebbe essere tenuto sotto stretta sorveglianza, ma ogni volta che sfugge al controllo di Sam Wilson e Bucky Barnes succede qualcosa di disastroso. La Zemo Dance ha quindi il compito di allontanare i sospetti.

"Quello che vediamo a Madripoor, questo è Zemo" ha spiegato Daniel Bruhl a Entertainment Tonight. "Non era sul copione, era improvvisato. Ho pensato che fosse divertente, perché quel ragazzo è rimasto a marcire in una prigione tedesca. Quindi, è il momento di sfogarsi. Mi piace il modo in cui Sam e Buck reagiscono, mostrandosi davvero infastiditi. Ho pensato che per Zemo, la sua tattica è che più si fa notare in quel momento, meno sospetti suscita. Ma Sam e Bucky la vedono ovviamente in maniera diversa."

Intanto, nel nuovo teaser di Falcon and The Winter Soldier la resa dei conti sembra imminente. Daniel Bruhl ha poi continuato il discorso spiegando di essere contento che la Zemo Dance abbia superato il montaggio finale. "Ci sono dei momenti in cui non sei sicuro che la manterranno davvero, ma lo hanno fatto. Ed è per questo che mi piace così tanto lavorare con la Marvel. Creano questa atmosfera di scioltezza, coraggio e gioia. È così che dovrebbe essere."