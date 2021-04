Falcon and The Winter Soldier, c'è un nuovo supersoldato nell'episodio 4

Da venerdì 9 aprile è disponibile su Disney+ una nuova puntata della serie Marvel con Anthony Mackie e Sebastian Stan, e ne abbiamo già parlato nella nostra recensione dell'episodio 1x04 di Falcon and The Winter Soldier.

Nei primi episodi si è già parlato in abbondanza del siero del supersoldato. Sappiamo per esempio che Karli e i Flag Smasher ne hanno una collezione che vogliono utilizzare per i loro piani, mentre il Power Broker vuole rubarli e il barone Zemo, protagonista anche della Zemo Dance molto amata dai fan, vuole distruggerli. Nel quarto episodio di Falcon and The Winter Soldier avviene una importante svolta, e invitiamo chi non desidera spoiler a interrompere qui la lettura.

Abbiamo infatti visto Zemo (Daniel Bruhl) inseguire Karli e costringerla a disfarsi della borsa contenente le fiale del prezioso siero. Le distrugge a pedate, e sembrerebbe aver messo fine al siero per sempre (ha anche ucciso lo scienziato che sapeva come crearlo), ma in realtà manca ancora una fiala. Che viene ritrovata da John Walker, il nuovo Captain America.

John, che ha finora lottato per essere degno dell'eredità di Steve Rogers, è a lungo indeciso sull'assunzione del siero. Quando Lemar menziona le vite che avrebbero potuto salvare durante la guerra se lo avessero avuto a disposizione, decide poi di prenderlo. Così, quando combatte i Flag Smasher, mostra di avere una forza che nessuno sapeva che possedesse, e che non riesce a controllare.

A causa di questa trasformazione, nei prossimi episodi di Falcon and The Winter Soldier le cose si faranno sempre più difficili per Sam e Bucky.