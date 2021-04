Falcon and The Winter Soldier, tutti gli Easter Egg a tema X-Men del terzo episodio

I fan dei Marvel Studios continuano a parlare dell'imminente arrivo degli X-Men nel MCU, e il nuovo episodio di Falcon and The Winter Soldier sembra fatto apposta per stuzzicare la loro curiosità. Venerdì 2 aprile è stato pubblicato su Disney+ l'episodio 3, intitolato Power Broker, che fornisce a un occhio attento diversi Easter Egg in tal senso.

In questo episodio, Sam Wilson e Bucky Barnes si recano in missione nella città di Madripoor, un luogo direttamente connesso con l'universo X-Men. Vi è ambientato, per esempio, il fumetto numero 32 di New Mutants, datato 1985, oltre che alcune storie degli Avengers.

Successivamente, i personaggi interpretati da Anthony Mackie, Sebastian Stan e Daniel Brühl (il terzo episodio di Falcon and The Winter Soldier ha infatti visto anche il ritorno di Zemo) finiscono in un locale chiamato Princess Bar: è il bar frequentato a Madripoor da Wolverine, che ne è anche il co-proprietario. Questo Easteg Egg potrebbe rappresentare un importante suggerimento sullo "sbarco" del mutante nel Marvel Cinematic Universe.

Infine, in un altro bar, il Brass Monkey Saloon, facciamo conoscenza con una donna chiamata Selby. Nei fumetti degli X-Men era il nome di un membro del Mutant Liberation Front: un personaggio minore, certo, ma perché scegliere proprio quel nome tra tutti quelli a disposizione?

Staremo a vedere se tutti questi indizi si riveleranno fondati: è anche così, in fondo, che Falcon and The Winter Soldier potrebbe preparare la strada agli X-Men.